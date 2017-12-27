ByLock fetö'cüler serbest kalacak

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 18:46

Başsavcılık'tan ByLock açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 GSM numarasının irade dışında ByLock'a yönlendirildiğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, "ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" dedi.

11 bin 480 GSM numarasının, kullanıcı iradesi dışında ByLock'a yönlendirildiğini açıkladı.



Açıklama, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıtarafından yapıldı.



Açıklamada, FETÖ soruşturmaları kapsamındaki detaylı inceleme sonucunda, bağlantı veri parametreleri bakımından benzer özellik taşıyan 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının ByLock IP'lerine yönlendirildiklerinin tespit edildiği kaydedildi.



FETÖ'nün bu yöntemi gerçek kullanıcıları gizlemek için kullandığı belirtildi.



Bu kişilerin hukuki durumlarının soruşturma makamlarınca yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.



ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI: BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE TALEP EDECEĞİZ



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman yaptığı açıklamada ByLock'un en büyük delillerden biri olduğunu belirterek, 'Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz' dedi.



Kocaman 'Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı'nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık, hakkında yakalama kararı çıkarttık' ifadelerini kullandı.