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ÇAĞLAR SİFTAH YAPTI!

Leicester City, Premier Lig'in 10. haftasında West Ham United'ı konuk etti.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 17:52
ÇAĞLAR SİFTAH YAPTI!

İngiltere Premier Lig'in 10'uncu haftasında  Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, West Ham United'i konuk etti. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip, 30. dakikada Fabian Balbuena'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin 89. dakikasında sahneye çıkan Wilfred Ndidi, Leicester City'e 1 puanı getiren golü kaydetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, bu maçla birlikte ilk kez Premier Lig'de boy gösterirken 80. dakikada yerini Okazaki'ye bıraktı.

Çağlar ayrıca mücadelenin 47. dakikasında bir de sarı kart gördü.

 

 

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