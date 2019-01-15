ÇALDIĞI İÇKİNİN FATURASI KESİLDİ

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 09:07

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne polis müdürlüğünde görevli polis memuru, zanlı Emre Demir'in 11 Ocak tarihinde saat 13.00 raddelerinde, Girne’de Yat Limanında faaliyet gösteren Rocks Otel’e ait Hokkabaz isimli barda garson olarak çalışmakta olduğu barda ihtiyacı olduğu gerekçesiyle bara götürmek üzere Rocks Otel’e ait Onix isimli bardan almış olduğu toplam değerleri 1200 TL olan 1 litrelik 1 şişe Johnnie Walker Double Black Label, 1 litrelik 1 şişe Johnnie Walker Black Label, 1 litrelik 1 şişe Jack Daniels ve 1 litrelik 2 şişe Chivas Regal marka içkiyi çaldığını söyledi. Polis zanlının 12 Ocak tarihinde tespit edilerek aleyhindeki mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının çaldığı tüm içkilerin bulunduğunu belirtti.Zanlının çalışma izninin iptal edileceğini kaydeden polis, teminat talep etti. Yargıç Meltem Dündar, bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)