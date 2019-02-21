Ana Sayfa Gündem ÇALIŞAN HAKLARI BUDANARAK VERİMLİLİK ARTMAZ

ÇALIŞAN HAKLARI BUDANARAK VERİMLİLİK ARTMAZ

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu, kamu hizmetlerinde reform düşüncesiyle hazırlanan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın, kamuda verimliliği düşüreceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:58
ÇALIŞAN HAKLARI BUDANARAK VERİMLİLİK ARTMAZ

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Tasarının kamu çalışanlarının bazı haklarını geriye götürdüğüne işaret ederek, “Kamuda verimliliği artırmak gerekçesini ortaya koyup çalışanların haklarını budamak isteyenler bilmelidir ki bu şekilde uygulamalarla kamuda verimlilik artmaz tam aksi azalır” dedi.
 
Kamu çalışanlarının maaş ve sosyal haklarının, çalışanların verdiği hizmete karşılık birçok mücadele ile kazanıldığını kaydeden Bıçaklı, TÜRK-SEN olarak, tasarıda yer alan bazı değişikliklere  şiddetle karşı olduklarını ve her türlü yasal eylem haklarını kullanacaklarını ifade etti.

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

GEÇİTKALE BELEDİYESİ’NE 9 DÖNÜMLÜK ARAZİ TAHSİS EDİLDİ

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık