ÇALUDA’DAN HÜKÜMETE ELEŞTİRİ…

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 16:06

Ahmet Çaluda yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Hür-İş olarak Hükümetin sadece bir memur sendikası ile görüşmek suretiyle kamu reformu yasasını Bakanlar Kurulu’ndan geçirmeye çalışmasını protesto ediyoruz.

Hür-İş kamu reformu yasa çalışması yapılacaksa muhakkak paydaş sendikaları ile görüşüne başvurulması gereken bir federasyondur. Bunu göz ardı edenler art niyetlidir, uzlaşmadan, geniş bir kesimin benimseyeceği, uygulanabilir bir yasadan yana değildir demektir.

Kamu reformu ancak en geniş ölçüde uzlaşı ile başarılı olabilir. Uzun yıllar ülkeyi etkileyecek yasalar yapılırken ilgili tüm kesimlerin görüşleri alınmazsa hata yapılır, istenilen sonuç alınamaz.

Söyleyecek sözümüz, yapacak önerimiz vardır. Umarız Hükümet yanlıştan döner ve bizimle diyalog kurar. Aksi takdirde, demokratik yollardan mücadelemizi sürdürecek böylesi önemli bir konuda suskun ve edilgen kalmayacağız”.