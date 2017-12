Can dündar hdp ve pkk paylaşımları

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 18:58

Can Dündar'dan HDP paylaşımları

Cezaevinden çıktıktan sonra kaçıp Almanya'ya sığınan Can Dündar, PKK terör örgütünün partisi HDP paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

FETÖ firarisi Can Dündar, adaletten kaçıp sığındığı Almanya'da attığı tweetlerle nasıl bir vatan hainiolduğunu yine gözler önüne seriyor.



Dün iktidara çakacağım derken Atatürk'e dil uzatan, başta CHP olmak üzere sol ya da sola yakın cenahta tepki çeken Can Dündar, son günlerde sıkça PKK terör örgütünün partisi HDP paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.



Dündar'ın bu tweetleri kime neye hizmet ettiğini açıkça ortaya koyuyor.



İşte Can Dündar'ı HDP ile ilgili son paylaşımları: