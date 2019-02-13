Ana Sayfa Spor CARDİFF, SALA'NIN İLK TAKSİTİNİ ÖDÜYOR...

CARDİFF, SALA'NIN İLK TAKSİTİNİ ÖDÜYOR...

Cardiff City, geçtiğimiz günlerde Manş Denizi’nde cesedi bulunan Emiliano Sala’nın bonservis bedelinin ilk taksitini Fransız kulübü Nantes'a ödemeye hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 13:04
CARDİFF, SALA'NIN İLK TAKSİTİNİ ÖDÜYOR...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City’nin Nantes’tan kadrosuna kattığı ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçtiği Emiliano Sala’yı taşıyan uçak 22 Ocak tarihinde Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu. Geçtiğimiz günlerde bulunan uçakta Sala’nın cesedine ulaşıldığı açıklanmıştı.

Yapılan otopsi sonucu başına ve göğsüne aldığı yaralar nedeniyle Sala’nın hayatını kaybettiği bildirildi. Olay sonrası gözler ise Cardiff ile Nantes arasındaki 17 milyon Euro’luk bonservis bedeline çevrildi. Galler temsilcinin Başkanı Mehmet Mehmet Dalman, İngiliz basınına "Tabii ki, sözleşmeye bağlı olarak onlara ödeme yapmak zorundaysak, ödeyeceğiz. Biz onurlu bir kulübüz" açıklamasını yapmıştı.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

MEDEL İÇİN 60 MİLYON TL!
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık