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ÇARŞAMBA-PERŞEMBE SAĞANAK BEKLENİYOR

Çarşamba-perşembe günleri sağanak bekleniyor.

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2019 Cumartesi 09:30
ÇARŞAMBA-PERŞEMBE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2– 8 Şubat arasında bölge periyodun ilk yarısında yüksek basınç, ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, çarşamba günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, perşembe günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde genellikle 16 – 19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk iki günü Güney ve Batı diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

 

 

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