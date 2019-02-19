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ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE YAĞMUR BEKLENİYOR...

KKTC'de çarşambe ve perşembe yağmur bekleniyor, hava sıcaklığı düşecek.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 08:49
ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE YAĞMUR BEKLENİYOR...

Meteoroloji Dairesi’nin 19 – 25 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak; hava sıcaklığı ise iç kesimler ve sahillerde 15 – 18 derece dolaylarında seyredecek.
Rapora göre yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Çarşamba günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu; Perşembe günü parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; Cuma günü parçalı bulutlu; Cumartesi ve Pazar günleri parçalı bulutlu, Pazartesi günü ise parçalı ve az bulutlu geçecek.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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