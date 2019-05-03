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ÇATIŞMALARDA ÖLÜ SAYISI 376'YA YÜKSELDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Libya'nın başkenti Trablus ve çevresinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 376'ya, yaralı sayısının ise bin 822'ye yükseldiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma 09:55
ÇATIŞMALARDA ÖLÜ SAYISI 376'YA YÜKSELDİ

DSÖ'nün Libya resmi ajansı LANA'da yer alan açıklamasına göre, General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'a başlattığı saldırılar sonrası yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 376 kişi öldü, bin 822 kişi yaralandı.

Örgütten yapılan daha önceki açıklamada söz konusu çatışmalarda 345 kişinin öldüğü, bin 652 kişinin yaralandığı belirtilmişti. 

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor.

 

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