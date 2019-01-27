ÇAVUŞOĞLU’NDAN, AKINCI'YA YANIT GECİKMEDİ

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 15:09

Çavuşoğlu, bugün basın toplantısında bir gazetecinin “Akıncı’nın tek adamlık sözlerine” yanıt verdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yaptığı “Bizde tek adamlık rejimi olmadığını hatırlatmaya bile gerek görmüyorum” sözlerine, Türkiye’den Çavuşoğlu’ndan yanıt gecikmedi.

AKINCI “TÜM SEÇENEKLERİ KONUŞMAYA HAZIRIZ” DEDİ

Çavuşoğlu, önemli olanın Sayın Akıncı ve diğer yetkililer ile yaptığımız toplantıda, Kıbrıs davasının milli bir dava olduğu vurgulandı ve tek bir seçenek değil, diğer seçenekleri de konuşmamız olduğu gerçeğidir, sayın Akıncı’da bunu görüşmelerimizde kabul etti.

AKINCI’NIN TEK ADAMLIK SÖZÜNE NE DİYORSUNUZ?

Kuzey Kıbrıs’tan ayağının tozuyla dönen T.C Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na katıldığı basın toplantısında bugün bir gazeteci, “KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı siz döndükten sonra yaptığı açıklamada ‘tek adamlık rejimine’ dair bir gönderme yaptı ne diyorsunuz diye soru sordu.

Bu sorunun ardından T.C Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şunları söyledi;

FEDERASYON MÜZAKERELERİ SONUÇ VERMEDİ

Crans Montana’daki başarısızllıktan sonra, ortaya yeni seçenekler de sunulmaya başladı. Federasyon için yapılan müzakereler bugüne kadar sonuç vermedi. Rum tarafı da ortaya seçenekler koydu, bizler de ortaya koyduk. Gayri resmi bir şekilde bunları görüşmeye başladık ve bugüne kadar geldik.

KIBRIS DAVASI BİR KİŞİNİN İDEOLOJİSİNE KURBAN EDİLEMEZ

Ama özellikle Kuzey kıbrıs’ta, bazı kişiler sürekli “benim ideolojime göre federasyon en iyisidir” , hangisi Kıbrıs Türk halkı için yararlıdır, hangisiyle sonuca gidebileceğiz, hangisi tabiki de Türkiye’nin menfaatlerinedir. Bunları konuşalım istişare edelim ve buna göre adımlar atalım dedik. Bir önceki ziyaretimde de, bu konuşılmuştu ve Girne Amerikan Üniversitesi’nde yaptığım konuşmada da, “bir kişinin siyaşi görüşene veya ideolojisine Kıbrıs davası kurban edilemez” demek istedim. Yani bu “A” kişi de olabilir “B” kişi de olabilir. Bu ziyaretimizin amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sistemi tartışmak da değildir.

AKINCI’NIN BASIN TOPLANTISINDA NE DEDİĞİ ÖNEMLİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde demokratik bir olgunluk var, bunu zaten görüyoruz, seçimlerde de bunu görüyoruz hatta güneyden daha fazla olduğunu da görüyoruz. Esas burada sayın Akıncı’nın basın toplantısında ne dediği önemli. Basın toplantısında tüm seçenekleri de konuşmaya hazırız demesi önemli ve içeride de yaptığımız toplantıdada herkesin bu noktaya gelmesi önemli, Kıbrıs davası milli bir davadır.

HERKESİN BU ÇİZGİYE GELMESİ ÖNEMLİ

Bu önemlidir, bu ziyaret ya da burada yaptığımız konuşmalar, Kıbrıs’taki veya başka bir yerdeki sistemi, yönetim sistemini , bu başkanlık veya parlamenter sistem olabilir, bunları da tartışmak değildir, bu yöndeki beyanlar da zaten gereksiz beyanlardır.

Esas Kıbrıs davasında ve müzakerede ne söylediğiniz önemli ve biz buna bakarız herkesin de bu çizgiye gelmesi önemlidir.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Çavuşoğlu’nun Türkiye’ye dönmesinin ardından işte bu açıklamayı yapmıştı;

TEK ADAMLIĞI ÜZERİME ALMIYORUM

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerimizle bazı konulardaki farklı görüşlerimize rağmen, bir kez daha çok seslilik ortamında bir araya gelerek, ortak paydalarımızın altını yeniden çizmemiz demokratik kültürümüzün güzel bir örneği olmuştur. Siyasi yaşamım boyunca tek adamlık anlayışına karşı oldum. Kıbrıs Türk halkının yetkilendirdiği Cumhurbaşkanı olarak bugün de aynı demokratik anlayıştayım. Bu itibarla, Sayın Çavuşoğlu’nun çeşitli yorumlara neden olan GAÜ’deki konuşmasında yaptığı tek adamlık vurgusunu üzerime alınmam söz konusu bile olamaz. Bizde tek adamlık rejimi olmadığını hatırlatmaya bile gerek görmüyorum.