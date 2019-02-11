“CEBERUT BİR YAKLAŞIM, ÇELER’E YAKIŞMIYOR”

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 19:37

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Gürcafer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler’in, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kendisine düşen görevleri görmezden gelerek, popülist bir yaklaşımla tüm sorumluluğu müteahhitlere yüklediğini savundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler’in son dönemde sektörlerine karşı sergilediği saldırgan ve tehditkar yaklaşımın, tartışmaya kapalı sabit bir fikrin ürünü olduğunu öne süren Gürcafer, “Ben en iyisini bilirim’ yaklaşımıdır. Bu yaklaşım ceberut bir yaklaşımdır ve ceberut yaklaşım sergileyen kişi ister sağcı olsun ister solcu, faşizandır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin, toplumsal duyarlılığı yüksek, faaliyetlerinde toplumsal çıkarlarını kendi üyelerinin çıkarlarının önünde tutan bir kurum olduğunu dile getiren Gürcafer, Çeler’i eleştirerek onurlarını incitmesine ve popülizm yapmasına daha fazla izin vermeyeceklerini belirtti.