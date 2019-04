ÇEK SAHTEKARLIĞINDAN 7 YIL HAPİS

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 07:43

Mahkeme, 1’den 36’ya kadar olan her dava için ayrı ayrı 7’şer yıl, 36’dan 72’ye kadar olan davalar için her dava başına 7 yıl, 73. Dava için 2 yıl, 74. Dava için 1 yıl ve 75.dava için 3 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme cezaların birlikte çekilmesine karar verdiği için sanık 7 yıl hapis cezası yatacak.Nuvit Gazi başkanlığındaki Girne Ağır Ceza heyeti, sanık hakkındaki kararda olgulara değindi.

Kararı okuyan Başkan Gazi, sanığın 2018 yılı Ocak ve Eylül ayların kapsayan 8 buçuk aylık sürede işvereni Mustafa Aladağ’a ait 36 çek yaprağını çalıp, yazı ve rakam kısmını sahteleyip, Aladağ’ın imzasını atıp bu çekleri kendi adına doldurduktan sonra iki ayrı bankada bozdurup toplamda 680 bin TL ile 53 bin 200 sterlin çaldığını söyledi. Gazi, sanığın işlediği suçun ciddiyetine vurgu yapıp, çek ile alış verişin ekonomik hayatın bir parçası olduğunu, bu tür suçların ticari hayata zarar verdiğini ifade etti. Gazi, ekonomik hayata zarar veren bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve etkin cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Gazi, sanığın yargılandığı 75 davadan suçlu bulup 1’den 36’ya kadar olan her dava için ayrı ayrı 7’şer yıl, 36’dan 72’ye kadar olan davalar için her dava başına 7 yıl, 73. Dava için 2 yıl, 74. Dava için 1 yıl ve 75.dava için 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

(STAR KIBRIS)