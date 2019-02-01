CEM DANA, SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN YANIT BEKLİYOR

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2019 Cuma 08:49

Gazimağusa’nın sevilen iş insanı ve aynı zamanda Gazimağusa Belediyesi As Başkanı olan Cem Dana, annesi Göksel Dana’nın ölümünde hastanelerin ihmali bulunduğuna dair iddialarını sürdürdü ve Sağlık Bakanlığına yazdığı dilekçe ile sorumluların tespit edilmesini istedi. Bu işin peşini bırakmayacağını yineleyen Cem Dana polise de ayrıca şikayette bulunduklarını ifade etti.

GRİP TEDAVİSİ İÇİN GİTMİŞTİ

Ülkemizin devlet hastanelerinin ihmali sonrası yaşanan bu üzücü olay 21 Ocak Pazartesi akşam Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki ihmalle başladı. Gazimağusa’nın iş insanı ve aynı zamanda Gazimağusa Belediyesi As Başkanı Cem Dana’nın 59 yaşındaki annesi Göksel Dana, grip rahatsızlığı dolayısıyla kendi arabasıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Göğüs servisine yatırılan Göksel Dana’nın burada dört saat sonra aniden fenalaşması üzerine, tesadüfen o serviste bulunan kalp doktoru Dr. Hakan Gebeş’in teşvikleriyle ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINMASI GEREKİYORDU

Göksel Dana’nın Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yoğun bakım ünitesinde yatmak üzere sevk edilmesine rağmen, yoğun bakım ünitesi’nde yer olmaması nedeniyle normal hasta odasına alınan Göksel Dana bir saat sonra hayatını kaybetti.