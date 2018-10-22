CENK ATTI, EVERTON KAZANDI

Premier Lig'in 9. haftasında Everton, Crystal Palace'ı ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti. 60. dakikada Crystal Palace'tan Milivojevic, penaltı atışından yararlanamadı. Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, 67. dakikada mücadeleye dahil oldu. 87. dakikada Dominic Calvert-Lewin, Everton'ı 1-0 öne geçirdi. 89'da Cenk Tosun skoru ilan eden golü attı: 2-0.
Bu sonuçla Everton puanını 15'e yükseltirken Crystal Palace 7 puanda kaldı.
Cenk Tosun, bu sezon Premier Lig'deki 2. golünü kaydetti.