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CENK ATTI, EVERTON KAZANDI

Premier Lig 9. hafta maçında Everton, Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 08:29
CENK ATTI, EVERTON KAZANDI

Premier Lig'in 9. haftasında Everton, Crystal Palace'ı ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti. 60. dakikada Crystal Palace'tan Milivojevic, penaltı atışından yararlanamadı. Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, 67. dakikada mücadeleye dahil oldu. 87. dakikada Dominic Calvert-Lewin, Everton'ı 1-0 öne geçirdi. 89'da Cenk Tosun skoru ilan eden golü attı: 2-0.

Bu sonuçla Everton puanını 15'e yükseltirken Crystal Palace 7 puanda kaldı.

Cenk Tosun, bu sezon Premier Lig'deki 2. golünü kaydetti.

 

 

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