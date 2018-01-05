Cenk tosun gerimi dönüyor ?

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2018 Cuma 17:36

Cenk Tosun transferinde flaş gelişme

İngiliz ekibi Everton, Cenk Tosun'a verdiği sözleri tutmayınca transferde pürüz çıktı. Milli futbolcu ile menajeri, "İstanbul'a döneriz." resti çekti.

Everton- Cenk Tosun transferinin henüz açıklanmaması kafaları karıştırırken, dün gece yaşananlarla ilgili bilgiler ortaya çıktı.



Skorer'in edindiği bilgiye göre Cenk Tosun ve Everton Kulübü görüşmelere başladı. Fakat Liverpool ekibi, daha önceden verdiği sözlerde geri adım attı. Hatta Cenk Tosun ve menajeri 'İstanbul'a döneriz' resti çekti.







EVERTON YENİ GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDU



Bunun üzerine Everton, yıldız futbolcu ve menajeriyle yeni bir görüşme talebinde bulundu. Uzlanma sağlanması durumunda transferin gün içinde açıklanabileceği öğrenildi.



İngiliz ekibi Everton ile Beşiktaş 27 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ



Cenk Tosun hakkındaki bu iddialar İngiltere'den gelen haberle yalanlandı. Tosun'un Everton için sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.



İngiliz ekibi bugün 20.00'da Cenk için imza töreni düzenleyecek.