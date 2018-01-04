Cenk tosun'a bakandan teşekkür geldi

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2018 Perşembe 17:46

Mehmet Şimşek'ten Cenk Tosun'a teşekkür

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Beşiktaş'ın futbolcusu Cenk Tosun'un İngiltere'ye transferinin cari açığa olumlu katkı sağladığını söyledi.

Cenk Tosun'un transferine ilişkin dunya.com'un haberini twitter'dan paylaşarak yorumda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan YardımcısıMehmet Şimşek, Cenk Tosun'un İngiltere'ye transferinin cari açığa olumlu katkı sağladığını söyledi.



EĞER DOĞRU İSE...



Beşiktaş ve Everton'ın Cenk Tosun transferi için 27 milyon sterline anlaştığını duyurduğu haberine twitter üzerinden bir değerlendirme yapan Şimşek, 'Eğer doğru ise Cenk Tosun ve Beşiktaş'ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli.' ifadelerini kullandı.



