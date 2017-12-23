CHP FETÖ EL ELE RESİMLERİ

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 17:00

CHP'li Öztürk Yılmaz FETÖ imamlarıyla! Yeni fotoğraflar ortaya çıktı

CHP’li Yılmaz’ın başkonsolosluğu döneminde kaçırılmadan bir hafta önce FETÖ’nün imamlarıyla sır görüşmesinin fotoğrafı ortaya çıktı.

Beyaz Tv'de ekrana gelen Dinamit programında CHP'li Öztürk'ün FETÖ'nün imamlarıyla yeni fotoğrafları yayınlandı.



FETÖ'CÜ HAİNLERLE KOL KOLA



Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz 11 haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan baskınla 101 gün alıkonulmuştu. DEAŞ'lı teröristlerce rehin alındığı süre içerisinde Yılmaz, 555 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Eli kanlı teröristlerin tepeden tırnağa aradığı Yılmaz'ın cep telefonunu nasıl sakladığı büyük merak konusu olmuştu.



ABD ÜSSÜNDE FETÖ ÜNİVERSİTESİ



Rehin alınmadan 7 gün önce Yılmaz'ın ABD'nin Kuzey Irak'taki askeri üs alanı içerisinde yer alan FETÖ'ye ait Işık Üniversitesi'ne gittiği ortaya çıktı. FETÖ'nün sözde Kuzey Irak imamı Talip Büyük başta olmak üzeri örgütün eğitim imamı Cemal Bulut ve medya imamı Doğan Ertuğrul ile Yılmaz'ın içeriği sır olan bir görüşme gerçekleştirdi.







HIZLA YÜKSELDİ



Başkonsolos Yılmaz görüşmenin ardından çıkışta FETÖ'nün sözde imamları ve üst düzey yöneticileriyle birlikte görüntülendi. Yılmaz, Türkiye'nin girişimleri sonucu terör örgütü DEAŞ'ın elinden rehinelerle birlikte kurtarıldı. Türkiye'nin 1 numaralı gündemi artık Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz olmuştu. Yurda kahraman gibi dönen Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği destekle Ardahan'dan milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.







BÖLGE İMAMI PKK'YA ÇALIŞIYOR



FETÖ'nün 2008 yılında açtığı Işık Üniversitesi sadece öğrencilere ev sahipliği yapmıyordu. Öğrencilerin yanı sıra yabancı konuları da misafir ediyordu. Sözde üniversite, ABD'li yetkililer ve birçok yabancı ülkenin konsolosları ile temsilcileri tarafından ‘toplantı merkezi' olarak hizmet veriyordu. FETÖ'nün Kuzey Irak imamı Talip Büyük'ün ihanetleri ise saymakla bitmiyor. Türkiye'ye karşı operasyonlarda başrol üstlenen Büyük, terör örgütü PKK'ya sızan Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) personelini ifşa ederek bölgedeki etkinliğimizi ve istihbarat ağını çökertme girişiminde bulunmuştu.







DEAŞ'lılarca esir tutulduğu süre içinde 555 telefon görüşmesi yaptığı belirlenen Yılmaz'ın, tepeden tırnağa aranmasına rağmen telefonu nasıl saklamayı başardığı merak konusu olmuştu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, DEAŞ'lı teröristlerce rehin alınmadan ABD'nin Kuzey Irak'taki askeri üs alanı içerisinde yer alan FETÖ'ye ait Işık Üniversitesi'ne gittiği ortaya çıktı.