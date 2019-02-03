CİMBOM, ALANYA'DA TAKILDI

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2019 Pazar 08:37

Lider Başakşehir'in 6 puan gerisindeki Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Alanyaspor'un golü Djalma'dan gelirken Galatasaray'ın golünü Sofiane Feghouli kaydetti. Galatasaray'da transferin son günü kadroya katılan isimler Luyindama ve Mitroglou bugün ilk kez sarı-kırmızılı formayla sahada yer aldı.

Alanyaspor, 45+4'üncü dakikada ilginç bir gol attı: Orta alandan ileri gönderilen topu Fernandes kafayla indirdi, Djalma çok uzaklardan muazzam bir vuruşla önde yakalanan Muslera'yı avladı: 1-0

Hakem Alper Ulusoy bu golün ardından ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı.

Galatasaray ikinci yarıya, ilk 45 dakikadan farklı bir görüntüyle başldı. 52. dakikada Belhanda'nın derinlemesine pasıyla ceza alanında savunma arkasına sarkan Feghouli, son çizgiye inerken dar açıdan çok sert vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı