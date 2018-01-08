Cimbom ilk antrenmanını ise bugün yaptı

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2018 Pazartesi 19:25

Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıkları için dün Antalya Belek’e gelen Galatasaray, kamptaki ilk antrenmanını ise bugün yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda Mariano, düz koşu yaptı. Terim’in kurmaylarından Hasan Şaş, Pro Lisans seminerinde yer aldığı için çalışmada bulunmadı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışma kondisyon ağırlıklı geçti. Isınma ve açma-germe hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, ardından tempolu koşular gerçekleştirdi. Hazırlıklarını Antalya’da sürdürecek olan Galatasaray, akşam basına kapalı olarak çalışacak.

Sarı-kırmızılı ekip, devre arası kampı boyunca günde çift idman yapacak.