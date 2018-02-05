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Cimbom'da sakatlık

Galatasaray‘ın Belçikalı savunmacısı Jason Denayer, Sivasspor maçında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2018 Pazartesi 17:42
Cimbom'da sakatlık
‘ın Belçikalı savunmacısı  maçında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. ‘in 20. haftasında , Demir Grup  deplasmanına konuk oldu. Sarı kırmızılı takımda , mücadelenin 87. dakikasında sakatlık yaşadı. Savunmaya dönmek için koşu yapan Denayer, sol baldırında bir rahatsızlık hissetti ve koşuyu bıraktı. Sağlık görevlilerin kontrolü sonrası oyuna devam edemeyeceği anlaşılan Denayer, sahaya dönmedi. O dakikada 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmış olan , kalan bölümü 10 kişiyle tamamladı.
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