Cimbom'da sakatlık

Galatasaray
‘ın Belçikalı savunmacısı Jason Denayer
, Sivasspor
maçında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Spor Toto Süper Lig
‘in 20. haftasında Galatasaray
, Demir Grup Sivasspor
deplasmanına konuk oldu. Sarı kırmızılı takımda Jason Denayer
, mücadelenin 87. dakikasında sakatlık yaşadı. Savunmaya dönmek için koşu yapan Denayer, sol baldırında bir rahatsızlık hissetti ve koşuyu bıraktı. Sağlık görevlilerin kontrolü sonrası oyuna devam edemeyeceği anlaşılan Denayer, sahaya dönmedi. O dakikada 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmış olan Galatasaray
, kalan bölümü 10 kişiyle tamamladı.