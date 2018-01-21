Cimbom'un yeni başkanı kim oldu ?

3416 üyenin oy kullandığı seçim sonrasında yeni başkan belli oldu. Son sandıkta oylar sayılmadan önce Mustafa Cengiz başkanlığını ilan edecek yeterli oyu aldı.
Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen ve Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz'in başkan adayı olduğu kongrede saat 15.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlanırken, sandıklar görevlilerce sayımın yapılacağı Tevfik Fikret Salonu'na getirildi.
7 bin 688 üyenin oy hakkına sahip olduğu seçimde 3416 üye oy kullandı. 18 sandığa atılan oylar tek tek sayılarak tasnif edildi ve oy sayımı tamamlandı.
Buna göre sandık numaraları ve oylar şu şekilde;
1. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 68
MUSTAFA CENGİZ: 56
2. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 96
MUSTAFA CENGİZ: 68
3. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 113
MUSTAFA CENGİZ: 69
4. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 128
MUSTAFA CENGİZ: 78
5. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 118
MUSTAFA CENGİZ: 109
6. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 110
MUSTAFA CENGİZ: 98
7. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 86
MUSTAFA CENGİZ: 100
8. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 74
MUSTAFA CENGİZ: 99
9. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 65
MUSTAFA CENGİZ: 101
10. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 74
MUSTAFA CENGİZ: 96
11. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 84
MUSTAFA CENGİZ: 98
12. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 58
MUSTAFA CENGİZ: 123
13. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 61
MUSTAFA CENGİZ: 116
14. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 60
MUSTAFA CENGİZ: 89
15. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 78
MUSTAFA CENGİZ: 94
16. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 64
MUSTAFA CENGİZ: 90
17. SANDIK
DURSUN ÖZBEK: 95
MUSTAFA CENGİZ: 93
İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN YÖNETİM KURULUNDA BULUNAN İSİMLER:
BAŞKAN: Mustafa Cengiz
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur
DENETİM KURULU ASIL ÜYE: İbrahim Anıl, Emir Otluoğlu, Reha Ünsay
DENETİM KURULU YEDEK ÜYE: Zeki Kadirbeyoğlu, Hayim Pinto, Başar Gündüz
SİCİL KURULU ASIL ÜYE: Ali Kunter Akyürek, Celal Ahmet Kalafatoğlu, Faik Süleyman Camat, Selçuk Erdoğmuş, Sedat Besen, Çağatay Cervatoğlu, Birsen Gonca Sarış
SİCİL KURUL YEDEK ÜYE: Leyla Açar, Tayfun Ayrancı, Abdullah Günhan Aksoy
DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE: Yıldırım Baysal, M. Ömer Akad, Ayhan Yeğinsu, Ertuğrul Cem Emiroğu, Tayfun Akçay, Haşmet Akın Ketenci, Mehmet Süha Balın
DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE: Ali Salih Özçakır, Metin Evrim, Turgut Bilgin, Süleyman Müdüroğlu, Necati Tunç Şengül