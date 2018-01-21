Cimbom'un yeni başkanı kim oldu ?

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:15

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

3416 üyenin oy kullandığı seçim sonrasında yeni başkan belli oldu. Son sandıkta oylar sayılmadan önce Mustafa Cengiz başkanlığını ilan edecek yeterli oyu aldı.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen ve Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz'in başkan adayı olduğu kongrede saat 15.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlanırken, sandıklar görevlilerce sayımın yapılacağı Tevfik Fikret Salonu'na getirildi.



7 bin 688 üyenin oy hakkına sahip olduğu seçimde 3416 üye oy kullandı. 18 sandığa atılan oylar tek tek sayılarak tasnif edildi ve oy sayımı tamamlandı.



Buna göre sandık numaraları ve oylar şu şekilde;



1. SANDIK



DURSUN ÖZBEK: 68

MUSTAFA CENGİZ: 56



2. SANDIK



DURSUN ÖZBEK: 96

MUSTAFA CENGİZ: 68



3. SANDIK



DURSUN ÖZBEK: 113

MUSTAFA CENGİZ: 69



4. SANDIK



DURSUN ÖZBEK: 128

MUSTAFA CENGİZ: 78



5. SANDIK



DURSUN ÖZBEK: 118

MUSTAFA CENGİZ: 109



6. SANDIK



DURSUN ÖZBEK: 110

MUSTAFA CENGİZ: 98



7. SANDIK



DURSUN ÖZBEK: 86

MUSTAFA CENGİZ: 100



8. SANDIK



DURSUN ÖZBEK: 74

MUSTAFA CENGİZ: 99



9. SANDIK



DURSUN ÖZBEK: 65

MUSTAFA CENGİZ: 101



10. SANDIK



DURSUN ÖZBEK: 74

MUSTAFA CENGİZ: 96



11. SANDIK



DURSUN ÖZBEK: 84

MUSTAFA CENGİZ: 98



12. SANDIK



DURSUN ÖZBEK: 58

MUSTAFA CENGİZ: 123



13. SANDIK



DURSUN ÖZBEK: 61

MUSTAFA CENGİZ: 116



14. SANDIK



DURSUN ÖZBEK: 60

MUSTAFA CENGİZ: 89



15. SANDIK



DURSUN ÖZBEK: 78

MUSTAFA CENGİZ: 94



16. SANDIK



DURSUN ÖZBEK: 64

MUSTAFA CENGİZ: 90



17. SANDIK



DURSUN ÖZBEK: 95

MUSTAFA CENGİZ: 93







İŞTE MUSTAFA CENGİZ'İN YÖNETİM KURULUNDA BULUNAN İSİMLER:



BAŞKAN: Mustafa Cengiz



YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz



YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur



DENETİM KURULU ASIL ÜYE: İbrahim Anıl, Emir Otluoğlu, Reha Ünsay



DENETİM KURULU YEDEK ÜYE: Zeki Kadirbeyoğlu, Hayim Pinto, Başar Gündüz



SİCİL KURULU ASIL ÜYE: Ali Kunter Akyürek, Celal Ahmet Kalafatoğlu, Faik Süleyman Camat, Selçuk Erdoğmuş, Sedat Besen, Çağatay Cervatoğlu, Birsen Gonca Sarış



SİCİL KURUL YEDEK ÜYE: Leyla Açar, Tayfun Ayrancı, Abdullah Günhan Aksoy



DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE: Yıldırım Baysal, M. Ömer Akad, Ayhan Yeğinsu, Ertuğrul Cem Emiroğu, Tayfun Akçay, Haşmet Akın Ketenci, Mehmet Süha Balın



DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE: Ali Salih Özçakır, Metin Evrim, Turgut Bilgin, Süleyman Müdüroğlu, Necati Tunç Şengül