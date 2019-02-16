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ÇİN EVEREST'E TIRMANMAYI YASAKLADI...

Çin, Everest Dağı zirvesine tırmanmak için Tibet'e gelen ancak izni olmayan turistlere bölgeyi kapattı. Çinli yetkililer, zirve kampında büyük bir çöp sorunu olduğunu ve şu anda devam eden temizlik kampanyası bitene kadar Everest'e sadece izni olan dağcıların çıkabileceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:22
ÇİN EVEREST'E TIRMANMAYI YASAKLADI...

Zirveye tırmanan ve izni olmayan turistlerin yaklaşık 5 bin metre yükseklikteki Rongpo Manastırı'na kadar çıkmalarına izin verilecek.

Çinli yetkililer bu noktadan 2 kilometre uzakta yeni bir kamp alanı inşa edileceğini ve artık turistlerin bu noktaya kadar çıkabileceğini söyledi.

8.848 metreye tırmanma izni alan turistlerse Rongpo Manastırı'ndan sonra yollarına devam edebilecek.

8 TON ÇÖP TOPLANDI

Çinli yetkililer, Ocak ayında Everest'e tırmanma iznini yılda 300 kişiyle sınırlandıracaklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz sene Çin, 5 bin 200 metre yükseklikte yaptığı 3 ayrı temizlik girişiminde 8 tondan fazla çöp topladığını açıkladı.

Everest zirvesi Çin'e komşu olan Nepal sınırları içerisinde bulunuyor. 2018 yılında bölgeye gelen turist sayısında yüzde 25 artış görülmüş ve 1 milyon 170 bini aşkın ziyaretçiyle tüm zamanların turist rekoru kırılmıştı. Himalayaların zirvesineyse geçen sene 807 kişi tırmandı.

Tibetli yerel yetkililer tırmanma yasağını resmi olarak Aralık 2018'de duyurmuştu.

 

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