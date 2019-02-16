ÇİN EVEREST'E TIRMANMAYI YASAKLADI...

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:22

Zirveye tırmanan ve izni olmayan turistlerin yaklaşık 5 bin metre yükseklikteki Rongpo Manastırı'na kadar çıkmalarına izin verilecek.

Çinli yetkililer bu noktadan 2 kilometre uzakta yeni bir kamp alanı inşa edileceğini ve artık turistlerin bu noktaya kadar çıkabileceğini söyledi.

8.848 metreye tırmanma izni alan turistlerse Rongpo Manastırı'ndan sonra yollarına devam edebilecek.

8 TON ÇÖP TOPLANDI

Çinli yetkililer, Ocak ayında Everest'e tırmanma iznini yılda 300 kişiyle sınırlandıracaklarını açıklamıştı. Geçtiğimiz sene Çin, 5 bin 200 metre yükseklikte yaptığı 3 ayrı temizlik girişiminde 8 tondan fazla çöp topladığını açıkladı.

Everest zirvesi Çin'e komşu olan Nepal sınırları içerisinde bulunuyor. 2018 yılında bölgeye gelen turist sayısında yüzde 25 artış görülmüş ve 1 milyon 170 bini aşkın ziyaretçiyle tüm zamanların turist rekoru kırılmıştı. Himalayaların zirvesineyse geçen sene 807 kişi tırmandı.

Tibetli yerel yetkililer tırmanma yasağını resmi olarak Aralık 2018'de duyurmuştu.