ÇİN, İSLAM'I 5 YIL İÇİNDE 'ÇİNLİLEŞTİRECEK'

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2019 Salı 09:25

Çin hükümeti Müslümanları yakından ilgilendiren bir adım attı. Ülkede 8 İslami kurumun temsilcilerinin de katıldığı toplantıda 'Çin rejimine uygun bir İslam versiyonu' projesini içeren 5 yıllık plan kabul edildi. Global Times gazetesine konuşan bir Çinli yetkili söz konusu planın sadece İslam diniyle sınırlı olmadığını söyledi.

Çin basınına göre söz konusu toplantıda kabul edilen plan İslam dinini 'Çinlileştirmeyi' ve böylece ülkedeki dinleri kontrol altında tutmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bazı Çinli hükümet yetkilileri daha önce basına verdikleri demeçlerinde dinin iyileştirilmesi gereken akli bir hastalık olduğunu dile getirmişti.

Çin'de özellikle Uygurların yoğun olduğu Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik baskılar son yıllarda arttı.

Euronews Türkçe'ye konuşan Dünya Uygur Kongresi Başkanı İsa Dolkun, Çin'in sonradan varlığını kabul ettiği 'toplama kamplarına' aldığı Müslümanların sayısının 3 milyona dayandığını söylemişti.