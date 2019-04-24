CİNAYET ZANLILARI SERBEST

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 10:53

Haspolat-Taşkent anayolu üzerindeki TMT Anı Ormanı girişinde cesedi bulunan Nijerya uyruklu 25 yaşındaki Walshak Augustine Ngok’un cinayetiyle ilgili tutuklanan 12 zanlıdan 6’sı, olayla ilgilerinin olmadığı anlaşılarak serbest bırakıldı. Tutukluluk hali devam eden diğer altı zanlı ise yarın yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

Olaydan sonra tutuklanan Clement Ozuman Manufur (E-21-Nijerya), Christian Chukwuka Ezani (E-31-Nijerya), Gabriel Kelechi Muukwe (E-31-Nijerya), Chinonso Chiemelie Onue (E-31-Nijerya), Prience Ogunmanam (E-29-Nijerya) ve İfeanyıchukwav Valentine Eze (E-33 Nijerya) olayla hiçbir bağları olmadığı belirlenerek, serbest bırakıldı.

Ezeh Christopher (E-29-Nijerya), Ambrose Kelechi Onyeukwu (E-33-Nijerya), Nana Fosu Awoture Nkansah (E-30-Gana), Wayne Ayanda Moyo (E-26-Zimbabwe), Afamaefune Hanry Uwadibie (E-31-Nijerya) ve Amanda Nyambawe (K-22-Zimbabwe) isimli zanlıların ise tutuklulukları halen devam ediyor.