Cinayetle ilgili flaş gelişme

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 20:59

GAZİMAĞUSA’DAKİ CİNAYETE YENİ GELİŞME

Gazimağusa’da Çanakkale Gölet’inde dün ölü olarak bulunan Nijerya uyruklu 28 yaşındaki Kennedy Taomwabwa’nın ölüm nedeninin “darbelere bağlı beyin kanaması” olduğu açıklandı.

GAZİMAĞUSA’DAKİ CİNAYET… BİRİ 16 YAŞINDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ ARANIYOR NİJERYA UYRUKLU TAOMWABWA’NIN ÖLÜMÜNÜN DARBELERE BAĞLI BEYİN KANAMASI OLDUĞU AÇIKLANDI AFRİKA KÖKENLİ BİR GRUP ÖĞRENCİ, CİNAYETİ PROTESTO AMACIYLA DAÜ’DE EYLEM YAPTI

Gazimağusa’da Çanakkale Gölet’inde dün ölü olarak bulunan Nijerya uyruklu 28 yaşındaki Kennedy Taomwabwa’nın ölüm nedeninin “darbelere bağlı beyin kanaması” olduğu açıklandı. Polisten yapılan açıklamada, ölüm nedeninin otopsiyle belirlendiği kaydedildi. Cinayetle ilgili olarak 16 yaşında genç kız B.Ç, 18 yaşındaki O.K. ile 22 yaşındaki Z.K’nin mahkemeye çıkarılarak tutuklandığı, 4 kişinin de arandığı açıklanmıştı. Bu arada, cinayeti protesto eden bir grup Afrika kökenli öğrenci bugün öğle saatlerinde DAÜ’de eylem yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde öğrencilerin okul idaresinden, cinayet zanlılarının deşifre edilmesini talep ettiği öğrenildi.