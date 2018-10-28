ÇİN'İN, ÖZEL SEKTÖR ÜRETİM ROKETİ BAŞARISIZ

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 16:37

Çin'de özel bir şirketin uzaya ilk roket gönderme denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.

Pekin merkezli roket üreticisi Landspace'in ürettiği Zhuque-1 (ZQ-1) roketi fırlatılıştan sonra yaşanan aksaklık nedeniyle hedefine ulaşamadı.

Şirketten yapılan açıklamada, 3 aşamalı roketin fırlatışın ardından ilk 2 aşamayı başarıyla icra ettiği ancak roket motorunun taşıyıcı kapsülün ayrılmasının ardından yaşanan teknik aksaklık nedeniyle uçuş güzergahından saptığı belirtildi.

Roketin fırtlatış görüntüsünde, kalkışta dikey ivmelenmesini başarıyla yapan roketin, daha sonra atmosferde irtifa kaybederek düşüşe geçtiği görüldü.

19 metre uzunluğundaki roket, Çin devlet televizyonu CCTV'ye ait uyduyu yörüngeye taşımayı hedefliyordu.