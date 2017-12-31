Çipras darbecileri teslim edecekti ne oldu

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 14:36

Çipras darbeciler için ne demişti?

Yunanistan'ın 8 darbeciden birine verdiği siyasi sığınma kararı ardından akıllara Yunanistan Başbakanı Aleksi Çipras'ın sözleri geldi.

Yunanistan siyasi sığınma komitesi ülkelerine kaçan 8 darbeciden birine siyasi sığınma hakkıtanıdı.



Karar arından akıllara Yunanistan BaşbakanıAleksi Çipras'ın darbecilerle ilgili sözleri geldi.



Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti önce Anadolu Ajansı'na konuşmuş “Yunanistan'da darbeciler hoş karşılanmaz.” demişti.



Yunan hükümetinin siyasi sığınma komitesinin aldığı karara itiraz etmesi bekleniyor.