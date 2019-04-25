CİTY, ALL TRAFFORD'DA GALİP!

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 10:34

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester City'nin nefes kesen şampiyonluk yarışını çok yakından ilgilendiren bir mücadele oynandı. Şehrin iki ezeli rakibini karşı karşıya getiren dev randevuda Manchester City, Manchester United'ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet aldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Pep Guardiola'nın talebeleri, 54. dakikada Bernardo Silva ve 66. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle kazandı. City, bu sonuçla 35 hafta sonunda 89 puana ulaşıp 88 puanlı Liverpool'u geride bıraktı.

Premier Lig'de kalan son 3 haftada City, Burnley (d),Leicester ve Brighton&Hove (d) ile karşılaşacak. Liverpool ise Huddersfield, Newcastle (d) ve Wolves ile oynayacak.