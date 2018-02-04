CNN'nin büyük afrin oyunu !

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2018 Pazar 15:33

CNN'den Afrin yalanı

ABD'nin önde gelen medya organlarından CNN, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sivilleri öldürdüğü yalanını yazdı. CNN, haberinde çocukları kullanarak inandırıcı olma gayretine girdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'fake news' sözleriyle tanımladığı CNN, yine bir yalan habere imza attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye-Afrin'de terör örgütü PKK-PYD-YPG ve DAEŞ'e yönelik hedefleri vurmak ve sınırı terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı ve 'Zeytin Dalı' adını verdiği operasyon CNN'i rahatsız etti.

CNN, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sivilleri öldürdüğü yalanını yazdı. TSK'nın hava saldırısından yakınları kaybeden insanların mağaraya sığındığını iddia eden CNN, haberinde çocukları kullanarak inandırıcı olma gayretine girdi.

CNN'in yaptığı bu alçak haberi ise, terör örgütü PKK'nın partisi HDP ve Hayko Bağdat gibi terör seviciler sosyal medyada paylaştı.