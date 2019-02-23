"ÇOK YAKINDA UBP HÜKÜMETİ DEVRALACAK"

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:03

“2013 Ağustos’undan 2013 Ekim’ine, daha önce de 2006’da 1 yıl olmak üzere 6 yıl UBP Genel Başkanlığı görevini yürüttüm. Birlik olarak yeni başkan Ersin Tatar’la birlikteyiz, daha iyi yerlere gideceğiz. 1’inci parti yapma sözünü vermiştik, bunun için de birlik beraberliği sağlamak gerekiyordu. Pasta belli, aydan birilerini getirip oy verdiremeyeceğimize göre birlik olunması gerekiyordu. Ve birinci parti olduk. Bugünden sonra çok daha aydınlık, parlak bir gelecek bizi bekliyor. Halk UBP’ye görev vermişti. Ülkeyi perişan ettiler, zora soktular ama çok yakında UBP hükümeti, UBP Genel Başkanı başkanlığında görevi devralacaktır. İktidarı çok yakında devralacağız. Bu çok nettir. UBP mutlaka her seçimde bundan daha büyük başarılarla çıkacaktır. Elimden geleni yapacağımı söylememe de gerek yoktur. 21’inci yılımızı partide doldurduk, partimize hizmete, sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Burası bizim gözbebeğimiz. UBP olmadan hiçbir yere gelinemiyor. UBP’siz hükümetler başaramıyor. 4-5 parti bile birleşse olmuyor. Bizde kadrolar güçlü. Hep beraber çok güçlü bir kadro var. Tabanıyla, bürokratıyla, kadınlarıyla gençleriyle herkes UBP’de harekete geçiyor ve onun için ülkeye önemli hizmetler veriliyor. UBP’nin bu çalıştayının birlik beraberliği pekiştirecek güçlü bir çalıştay olmasını diliyorum. Sn. Genel Başkan ve Genel Sekreter de sağolsunlar bana da Onur Kurulu üyeliği verdiler, elimden geleni yapacağıma dair söz veriyorum.”