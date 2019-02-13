"CRANS MONTANA'NIN HÜKMÜ KALMAMIŞTIR"

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:17

Anastasiadis, günlük ‘Politis’ gazetesinin yayın hayatına başlamasının 20’inci yıldönümü dolayısıyla salı akşamı düzenlenen etkinlikte soruları yanıtladı.

Crans-Montana’da masaya koyduğu önerilerin geçerli olup olmadığı ya da geri alınıp alınmadığı sorusunu yanıtlayan Anastasiadis, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin diyaloğu sonlandırdığı gece ve daha önce yazılı olarak da belirttiğim gibi öneriler bir anlaşma sağlamamıştır” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, “o gece ben açıkça diyalog sonlanır sonlanmaz önerilerin artık geçersiz olduğunu söyledim” dedi.

Bir gazetecinin Kıbrıs Türk tarafının hiçbir öneri sunmadığı yorumuna karşılık Anastasiades, “Hayır, askerlerin kalması ve müdahale haklarının devamına ilişkin iki paragraftan başka hiçbir şey sunulmadı” yanıtını verdi.

Crans-Montana konferansı ve BM Genel Sekreteri’nin çerçevesi, 30 Haziran’da sunulan mı 4 Temmuzda sunulan mı? olduğuna ilişkin bir başka soruyu yanıtlayan Anastasiadis, 30 Haziran’daki gayrı resmi belgenin maalesef Genel Sekreterin müzakereler devam etmelidir dediği çerçevedeki tanımında yansıtılmadığını kaydetti.

Anastasiadis, hem Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyiannis ile e-posta, Kıbrıs Türk tarafının da BM Genel Sekreteri’nin (eski) Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin sunduğu belgeyi protesto ettiklerinin ne gerçeği yansıttığını ne de Genel Sekreterin kesin görüşlerini ilettiğini ifade etti.

Bunun sonucunda ve sonraki günlerde, 4 Temmuz’da tüm Kıbrıslıların bir araya geldiği bir toplantıda Eide’nin Genel Sekreterin kendisinden tarafları bir telefon görüşmesiyle toplamasını istediğini söylediğini anlatan Anastasiadis, “Dolayısıyla 4 Temmuz için bir belge olmadığını ancak Eide’nin bize verdiği gayrı resmi belgede yer alan bir anlam karmaşası veya ihmal olduğunu belirtti.

Bir gazetecinin ‘tutanak tutulmadı’ yorumuna açıklık getiren Anastasiadis, “Kesinlikle tutanak tutuldu, bir şekilde, iki taraf da not alıyordu” dedi.

Bu tutanakları açıklayıp açıklamayacağı sorusuna olumsuz yanıt veren Anastasiadis, bazı kişilerin sadece eleştiri yapmasından, çok fazla düşünmemesinden üzüntü duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı “Ve üzüntüyle söylemeliyim ki, maalesef, tüm o günler boyunca, sabah, öğleden sonra ve gece, müzakereler devam ederken tutanaklar bulunabilirdi, sadece 4 Temmuz sabahı olan tutanaklar kayboldu” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, bir başka soruya yanıtında, ‘tutanakların olduğunu, belirli kişiler tarafından tutanak tutulduğunu vurguladı ve daha sonra BM Genel Sekreteri’nin Özel Görevlisi Jane Holl Lute’nin tutanakları bulma çabalarının başarıyla sonuçlanmasını umduğunu kaydetti.