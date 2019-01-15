CTP, ALANİÇİ’NDE HÜKÜMET İCRAATLARINI ANLATTI

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:56

Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelerin ve hükümet icraatlarının paylaşıldığı toplantıda Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve milletvekili Asım Akansoy konuşma gerçekleştirerek yurttaşların sorularını yanıtladı.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp’in açılış konuşmasını yaptığı toplantı yaklaşık iki saat sürdü.



AKANSOY: KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMEDEN DURUM SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Kıbrıs Sorunu konusunda gelişmeleri aktaran milletvekili Asım Akansoy, aslında müzakere açısından sürecin tamamlandığını, yapılması gerekenin tarafların sonuç odaklı irade ortaya koyması olduğunu belirtti. Türk tarafı olarak masaya sonuç odaklı oturulması gerektiğini savunduklarını ifade eden Akansoy, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs temsilcisi Lute’un temaslarına değinerek tarafların pozisyonları hakkında bilgi verdi. CTP olarak Kıbrıs Türk toplumun hak ve çıkarlarının gözetileceği bir çözüm için çalıştıklarını kaydeden Akansoy, en önemli konunun siyasi eşitlik olduğunu ve bundan taviz verilmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Altı başlığın beşinde çok büyük ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çeken Akansoy, ekonomi, yönetim ve güç paylaşımı, yasama, yürütme, yargı, Avrupa Birliği konularında ciddi uzlaşılar sağlandığını belirtti. Kıbrıs Sorunu çözülmeden var olan durumun sürdürülebilir olmadığını ifade eden Akansoy, dünyaya bağlanma hakkı için daha fazla çalışacaklarını kaydetti. Akansoy son olarak CTP’nin öncü rolünü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getireceğini vurguladı.





ULUÇAY: “TÜRKİYE’DEN AKTARILAN KAYNAK SORUNU ÇÖZÜLDÜ”



Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da, 11 aylık hükümet icraatları hakkında konuşarak katılımcıları bilgilendirdi. KKTC tarihinde ilk kez dörtlü bir koalisyon kurulduğunu ifade eden Uluçay bu hükümetin çok daha geniş bir kesime hitap etmesi nedeniyle umut verdiğini söyledi. Türkiye’de yaşanan sistem değişikliği nedeniyle uzun süre imza yetkisi sorunu yaşandığını belirten Uluçay, yılsonu itibariyle sorunun ortadan kalktığını ifade etti. Yeni protokol için finansman kaynağın hangi şekilde ülkemize aktarılacağının da belli olduğunu vurgulayan Uluçay, 2018 ile kıyaslandığında 2019’un daha olumlu geçeceğine inandığını söyledi. Meclis’in çıkarılması gereken yasalar konusunda üstün çaba harcadığını kaydeden Uluçay, komitelerde görev alan arkadaşlarının ülkede gerçekleştirilmesi gereken değişim ve dönüşüm için çalıştıklarını vurguladı.



ŞAHALİ: “TARIMDA VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SİSTEM YARATACAĞIZ”



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, KKTC’nin kendi yarattığı ekonomik değerlerle kendi ihtiyaçlarını karşılayacak duruma geldiğini belirtti. 11 aydır kaynak aktarımı olmadığı halde bir şekilde tekerin döndüğünü, kendi kendimize güvenmemiz için bunun çok önemli bir veri olduğunu söyledi. Şahali, daha çok üretim daha çok yatırım ve ihracat için çalıştıklarını ifade ederek yaşanan afetlerin de bütçeye maliyetinin ağır olduğunu belirtti. Türkiye’deki temasları hakkında da bilgi veren Şahali, Türkiye’de yaşanan sistem değişikliği nedeniyle yerine oturmayan mekanizmaların olduğunu ve bu sorunun Türkiye’nin şehirlerinde de yaşadığını belirtti. Her alanda bütçede tasarrufa gidildiğini belirten Şahali, rakamlarla tarım destek bütçesi hakkında detaylı bilgi verdi. Ellerindeki bütçe ile sistemin devamını sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Şahali, tüm üretim alanlarını desteklemek zorunda olduklarını ifade etti. Süt paralarının ödenip ödenmeyeceğinin artık bu ülkede sorun olmadığını belirten Şahali, göreve geldiği günden itibaren ya gününde ya da gününden önce bu ödemeleri gerçekleştirdiklerini kaydetti. Sürdürülebilir bir tarım sistemi yaratma çabasında oldukları üzerinde duran Şahali, verimli, standardı yüksek üretimi sağlamanın mümkün olduğunu ve bunu başarmak için çok yönlü çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

