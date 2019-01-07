CTP, EDON’UN KONGRESİNE KATILDI

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2019 Pazartesi 19:49

CTP’den yapılan açıklamaya göre, açılışta, Gençlik Örgütü’nü temsilen konuşma gerçekleştiren Dış İlişkiler ve Yüksek Öğrenim Sekreteri Barış Önel, yeni yönetim dönemlerinde EDON’a başarılar dileyerek, ortak vatanımızda birleşik, federal, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasal eşitliğe dayalı, özgür bir Kıbrıs için birlikte sürdürdükleri mücadelenin daha nice işbirlikleri ile dolu geçeceğini belirtti.

Önel, “Şovenizm ve milliyetçiliğin aramızdan aldığı, demokrasi ve insanlık onuru adına mücadele yolunda ömür bırakan yoldaşlarımızı, faşizmin ve kör ırkçılığın katlettiği ve kaybettiği sivilleri, ‘Kıbrıs’ta barış engellenemez’ diye son nefesini verenleri, adamızın birleşeceği o güzel gün uğruna bir ömür adayanları, saygıyla anıyoruz” dedi.

Kongreye CTP Gençlik Örgütü Başkanı Bertu Dedeler, Genel Sekreter Veli Ardıç ve Dış İlişkiler Komitesi üyeleri de katıldı.

“ANASTASİADİS TAKSİM DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ”

Önlerinde zor günlerin olduğunu kaydeden Barış Önel, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in oyalama taktikleriyle adayı günden güne kalıcı ayrılığa, taksime götürdüğünün bir gerçek olduğunu söyledi.

“Bu noktada, yazık ve ironiktir ki, federalizmin ve toplumların siyasi eşitliğinin temellerini sarsan Anastasiadis, şu anda adada var olan en büyük taksim destekçilerinden biri haline gelmektedir” diyen Önel, bu gelişmelerin, kuzeydeki ayrılıkçı faşistlerin de ekmeğine yağ sürdüğünü kaydetti.

Adada aşırı olan askeri güçlerin varlığı ve askerlik koşullarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Önel, “bu kürsüden de belirtmek isteriz ki, biz CTP Gençlik Örgütü olarak, vicdani ret hakkının arkasındayız ve bu konuda ısrarcı olacağız” dedi. Ayrıca emperyalizmin ve faşizmin birbirine düşürdüğü bu iki kardeş toplumun, bir daha aynı oyuna düşmeyeceğini ve “savaşa hayır, bir daha asla” dedi.

Önel, ortak mücadele yolunda daha aktif ve sokaklara çıkarak talepkar olmaları gerektiğini belirtti.

KIBRIS RUM POLİSİNİN KAYITSIZ TAVIRLARI KABUL EDİLEMEZ

Kıbrıslı Rum halkının yüzde 10’unu bile temsil etmeyen bir kesimin, sosyal medya üzerinden gerek Kıbrıslı Türkler gerekse diğer dünya ırklarından gelen insanlara uyguladığı faşizmin kabul edilemez olduğuna da değinen Önel, Kıbrıs Rum Polisi’nin bu olaylara olan kayıtsız ve keyfi tavrının da kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Bizler, onların karşısında olmalıyız. Sokaklarda olmalıyız. Çünkü ancak bu şekilde, onlara karşı koyabilecek cesarette ve kararlılıkta olan insanların varlığının farkına varacaklar” diyen Önel, ELAM ve benzeri faşist örgütlenmelerin adamızın her yerine ulaşımımızı sağlayan ve toplumları yakınlaştıran geçiş noktalarını eylem adı altında kapatmaya çalışmalarına da izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Önel konuşmasını, “Kıbrıs’ta barış engellenemez” diyerek bitirdi.