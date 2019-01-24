"CTP MUTLAKA ADAY GÖSTERMELİ"

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 09:39

CTP kendisinin ismi de adaylar arasında gösterilen ancak daha önce yaptığı açıklamada “Tufan yakışır” diyerek Genel Başkan Erhürman’ın ismini öne atan İkinci Cumhurbaşkanı Talat, açıklamalarına dün akşam Ada TV’de devam etti. Talat, cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili şunları söyledi:

“Seçimleri konuşmak için erken değil. Bununla herkes yüzleşecek. En başta siyasi partiler. CTP için durum ne bilmiyorum? Çok gecikilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Benim gündemimde böyle bir şey yok. Mutlak şart değil ama CTP geleneğinde parti, Cumhurbaşkanı adayı göstermeli. En fazla da parti başkanı olur. Ama bunu parti nasıl değerlendirir? Farklı politika izler mi? Bunu bilemem…”



Programda Kıbrıs sorununa da değinen Talat, tek çıkış yolunun BM parametrelerine sıkı sıkıya bağlanılması olduğunu söyledi. Temel hedef federasyon olması diyen Talat, Rum lider Anastasiadis’i samimi olmamakla suçladı. “Siyasi gücü olmasına rağmen halkını federasyona hazırlamadı” dedi.

Kızılyürek’in AP adaylığına da değinen Talat, “Kendi tercihidir. Ancak seçilmesi Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu’nda temsil etmez. Kıbrıslı Türklerin iki sandalyesi de gasp edilmiştir” diye konuştu.