CTP'Lİ BELEDİYE, HALK PLAJINI ÖZELLEŞTİRİYOR!

CTP’nin elinde bulundurduğu bir beldede böyle bir karar alınması, bölge halkından sert tepki topladı.
Mehmetçik Belediyesi Meclisinde CTP’den 4, UBP’den 3 ve HP’den de 1 üye bulunuyor.
TEK HAYIR OYU YARAMAZ’DAN
UBP’li üyeler yanında CTP’li üyelerin de plajın kiralanması yönünde evet oyu vermesi dikkat çekerken, karara karşı tek ret oyu HP’den geldi.
HP’nin Mehmetçik Belediyesi Meclis üyesi Aylin Aslan Yaramaz, toplantıda “Hayır” oyu veren tek isim oldu.
SENİN’DEN KARARA TEPKİ, YARAMAZ’A TEŞEKKÜR
Konuyla ilgili tepkisini dile getiren HP Genel Sekreteri Yenal Senin, “Bazı şeyleri anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Dik duruşun, onurlu mücadelen için teşekkürler Aylin Aslan Yaramaz” dedi.
ÜCRETSİZ HİZMET VERİYORDU
Bir süre önce yenilenen konseptiyle giriş ücreti alınmadan hizmet veren Bafra Halk Plajı’nda yine belediyeye ait Bostan Beach Restoran da faaliyet gösteriyordu.
SARIÇİZMELİ PLAJLA ÖVÜNMÜŞTÜ
Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli geçmiş dönemde yaptığı açıklamada, “Herkesin imreneceği bir tesis kurduk. Amacımız turizm sektörüne katkı sağlamak ve vatandaşımızın modern bir tesisten yararlanmasıdır” şeklinde ifade kullanmıştı.
PEŞKEŞ TEPKİSİ
Konuyla ilgili bölge halkı, sosyal medya hesaplarından belediye başkanı başta olmak üzere karar evet oyu veren üyelere isyan etti.
Belediye olarak yapılması gereken onca icraat varken plajın peşkeş çekildiğini söyleyen bölge sakinleri, konuyla ilgili bölge halkının onayına gidilmesini istedi.
Karara hangi parti ne dedi?
Mehmetçik Belediye Meclisi üyelerinden halk plajının kiralanması oylaması sonuçları
CTP-Cemil Sarıçizmeli : Evet
CTP-Olgun Kahyaoğlu : Evet
CTP-Ersin Gündeğer : Evet
CTP- Gürşen Aydıntan : Evet
UBP- Ali Bulut : Evet
UBP-Muhlis Ağcabay: Çekimser
UBP-Hüseyin Cumaoğlu: Katılmadı
HP: Aylin Aslan Yaramaz : Hayır