CTP'Lİ BELEDİYE, HALK PLAJINI ÖZELLEŞTİRİYOR!

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:33

CTP’nin elinde bulundurduğu bir beldede böyle bir karar alınması, bölge halkından sert tepki topladı.

Mehmetçik Belediyesi Meclisinde CTP’den 4, UBP’den 3 ve HP’den de 1 üye bulunuyor.

TEK HAYIR OYU YARAMAZ’DAN

UBP’li üyeler yanında CTP’li üyelerin de plajın kiralanması yönünde evet oyu vermesi dikkat çekerken, karara karşı tek ret oyu HP’den geldi.

HP’nin Mehmetçik Belediyesi Meclis üyesi Aylin Aslan Yaramaz, toplantıda “Hayır” oyu veren tek isim oldu.

SENİN’DEN KARARA TEPKİ, YARAMAZ’A TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili tepkisini dile getiren HP Genel Sekreteri Yenal Senin, “Bazı şeyleri anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Dik duruşun, onurlu mücadelen için teşekkürler Aylin Aslan Yaramaz” dedi.

ÜCRETSİZ HİZMET VERİYORDU

Bir süre önce yenilenen konseptiyle giriş ücreti alınmadan hizmet veren Bafra Halk Plajı’nda yine belediyeye ait Bostan Beach Restoran da faaliyet gösteriyordu.

SARIÇİZMELİ PLAJLA ÖVÜNMÜŞTÜ

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli geçmiş dönemde yaptığı açıklamada, “Herkesin imreneceği bir tesis kurduk. Amacımız turizm sektörüne katkı sağlamak ve vatandaşımızın modern bir tesisten yararlanmasıdır” şeklinde ifade kullanmıştı.

PEŞKEŞ TEPKİSİ

Konuyla ilgili bölge halkı, sosyal medya hesaplarından belediye başkanı başta olmak üzere karar evet oyu veren üyelere isyan etti.

Belediye olarak yapılması gereken onca icraat varken plajın peşkeş çekildiğini söyleyen bölge sakinleri, konuyla ilgili bölge halkının onayına gidilmesini istedi.

Karara hangi parti ne dedi?

Mehmetçik Belediye Meclisi üyelerinden halk plajının kiralanması oylaması sonuçları

CTP-Cemil Sarıçizmeli : Evet

CTP-Olgun Kahyaoğlu : Evet

CTP-Ersin Gündeğer : Evet

CTP- Gürşen Aydıntan : Evet

UBP- Ali Bulut : Evet

UBP-Muhlis Ağcabay: Çekimser

UBP-Hüseyin Cumaoğlu: Katılmadı

HP: Aylin Aslan Yaramaz : Hayır