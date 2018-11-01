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CUMA ÖĞLEN EZANI’NIN SAATİ DEĞİŞTİ...

Din İşleri Başkanlığı, 28 Ekim'de başlayan kış saati uygulaması nedeniyle, çalışanların Cuma namazına yetişemeyecekleri göz önüne alınarak, kış saati uygulaması süresince Cuma günlerinde öğlen ezanının 12.20'de okunacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2018 Perşembe 09:07
CUMA ÖĞLEN EZANI’NIN SAATİ DEĞİŞTİ...

Din İşleri Başkanlığı, 28 Ekim'de başlayan kış saati uygulaması nedeniyle, çalışanların Cuma namazına yetişemeyecekleri göz önüne alınarak, kış saati uygulaması süresince Cuma günlerinde öğlen ezanının 12.20'de okunacağını açıkladı.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, KKTC'de yaz saati uygulamasının 28 Ekim’de sona erdiği ve saatlerin bir saat geri alınmasıyla kış saati uygulamasına geçildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

“28 Ekim'de başlanan kış saati uygulaması nedeniyle çalışanların Cuma namazına yetişemeyecekleri göz önüne alınarak kış saati uygulaması süresince Cuma günlerinde öğlen ezanı 12.20'de okunacaktır.

 

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