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CUMHURBAŞKANI AKINCI, NEOFİTU İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile görüştü. Görüşme, Girne'de gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:35
CUMHURBAŞKANI AKINCI, NEOFİTU İLE GÖRÜŞTÜ

Görüşmeyi Cumhurbaşkanı Akıncı sosyal medya hesabından duyurdu.  Akıcı "Bu akşam DİSİ Başkanı Sayın Averof Neofitu’yu Girne’de ağırladık. Sayın Fikri Toros ve Phidias Pilides’in de hazır bulunduğu yemekte, 26 Şubat tarihinde Sayın Anastasiadis ile yapacağımız görüşme öncesinde Kıbrıs’ın geleceğine dair yararlı görüş alış verişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Averof Neofitu da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Neofitu, "Mustafa Akıncı'ya Girne'deki bu nazik daveti ve adamızın geleceğine ilişkin faydalı görüşme için teşekkür ederim teşekkür ederim" dedi.

 

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