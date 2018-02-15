Cumhurbaşkanı akıncı'ya kitap hediye edildi !

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 17:50

AKINCI, PROF. DR. HASGÜLER’İ KABUL ETTİ

HASGÜLER, AKINCI’YA YENİ YAYIMLANAN KİTABINI TAKDİM ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Prof. Dr. Mehmet Hasgüler’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Hasgüler, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, yeni yayınlanan “Kıbrıs Siyasi El Kitabı ve Sözlüğü: Kavramlar Kurumlar, Aktörler” adlı kitabını takdim etti.

Hasgüler ziyaretinde, Prof. Dr. Mehmet B. Uludağ ile birlikte hazırladıkları, Türkiye’de 45 üniversitenin akademik programında yer alarak okutulan Uluslararası Örgütler kitabının yedinci baskısını da Cumhurbaşkanı’na takdim etti. Cumhurbaşkanı, Mehmet Hasgüler’e akademik çalışmalarında başarılar diledi.