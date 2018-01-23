Ana Sayfa Dünya Cumhurbaşkanı erdoğan afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı erdoğan afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bölge, Türkiye için bir terör tehdidi olmaktan çıkana kadar, insanların huzur içinde yaşayabilecekleri bir yer haline gelene kadar operasyonlarımız sürecektir. Türkiye bu konuda kimseden icazet almak durumunda değildir." değerlendirmesinde bulundu

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 12:28
Cumhurbaşkanı erdoğan afrin açıklaması
Erdoğan: Terörle mücadelede izin isteyecek değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bölge, Türkiye için bir terör tehdidi olmaktan çıkana kadar, insanların huzur içinde yaşayabilecekleri bir yer haline gelene kadar operasyonlarımız sürecektir. Türkiye bu konuda kimseden icazet almak durumunda değildir." değerlendirmesinde bulundu

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizlerin karşılıksız kalmadığını belirterek, bu konudaki kararlılığın ortada bulunduğunu ve geri adımın söz konusu olmadığını vurguladı.

'Türkiye'nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur.' ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

'Bu operasyonlardaki temel amacımız, milli güvenliğimizin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğüyle, Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır. İdlib'de ve Afrin'de de huzur ve güven iklimi tesis edildiğinde, yüzbinlerce Suriyeli kardeşimiz kendi yurtlarında, kendi evlerinde hayatlarını sürdürme imkanına kavuşacaklar. Bölge, Türkiye için bir terör tehdidi olmaktan çıkana kadar, insanların huzur içinde yaşayabilecekleri bir yer haline gelene kadar operasyonlarımız sürecektir. Türkiye bu konuda kimseden icazet almak durumunda değildir.'

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

Afrika gazetesi önünde öğretmeler eylem yaptı
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık