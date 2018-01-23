Cumhurbaşkanı erdoğan yarın trump ile görüşecek !

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 20:34

Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız yarın ABD Başkanı ile görüşecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Tillerson ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın ABD Başkanı ile görüşeceğini açıkladı.Çavuşoğlu, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Paris'te ABD'li mevkidaşı Tillerson ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu açıklamasında, "Türkiye'nin operasyonu ile ilgili destek açıklaması da yaptı. Türkiye'nin haklı endişeleri vardır diye. İnsani durumlarda hiç bir ülke Türkiye kadar hassas değildir. Suriye'de de bunu gösterdik. YPG bu kadar insanı yerinden ederken, neredeydiniz. Biz burada sivil halka yardımlarımızı da ulaştırmaya başladık. Sağlık hizmetleri vermeye başladık. Biz sadece teröristleri hedef alıyoruz. Bu harekatı planlarken bu boyutlarını da ele alarak planladık." dedi.