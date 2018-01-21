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Cumhurbaşkanı erdoğan'dan afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonun kısa sürede bitirileceğini belirterek "Afrin'e bakıyorum PYD, PKK terör örgütünün şu anda nasıl kaçtıklarını görüyorum.

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 15:02
Cumhurbaşkanı erdoğan'dan afrin açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'e bakıp YPG'nin nasıl kaçtığını görüyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonun kısa sürede bitirileceğini belirterek "Afrin'e  bakıyorum PYD, PKK terör örgütünün şu anda nasıl kaçtıklarını görüyorum. Onlar kaçacak mehmetçiğim, bizler hep birlikte kovalayacağız. Şimdi kara harekatı devam ediyor durmak yok" dedi. KCK ve HDP'nin çağrısına da çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Ey HDP-PKK-KCK şu anda her yerde takip ediliyorsunuz" ifadesini kullandı
 Partisinin Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak için  Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Tofaş Kapalı Spor Salonu'ndaki Kadın Kolları Kongresi öncesinde  meydanada otoplanan binlerce kişiye seslendi.  "Çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: 

Afrin'e  bakıyorum PYD, PKK terör örgütünün şu anda nasıl kaçtıklarını görüyorum. Onlar kaçacak mehmetçiğim, bizler hep birlikte kovalayacağız. Şimdi kara harekatı devam ediyor durmak yok.

 

NEREDE OLURSANIZ OLUN TAKİP EDİLİYORSUNUZ

Şimdi de bugün bazı haberler aldım KCK ve HDP sokağa çağırıyor. Diyarbakır'da şu anda kongre yapıyorlar kimseyi bulamamışlar şu anda adım adım takip ediliyorsunuz.

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