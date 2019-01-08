CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI

Giriş Tarihi: 8 Ocak 2019 Salı 12:35

Saat 10.00’da başlaması gereken ancak saat 11.15’te başlayan toplantının gündeminde, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki Genel Kurul toplantısının başında, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulunun Genel Kurulun bugünkü birleşim gündemine ilişkin kararı da okundu ve dün yapılamayan toplantının gündem konuları ile bugünkü gündem konuları birleştirildi.

Yasama ve denetim görevi yapılacak Genel Kurul toplantısında, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında, UBP Grup Başkanlığının Yayın Yüksek Kurulunda, Şefik Aşçıoğulları’ndan boşalan üyeliğe Fevzi Hansel’i aday olarak gösterdiklerine ilişkin tezkeresi ile Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının Girne Lefkoşa anayolunda meydana gelen sel felaketinin oluşum nedenleri ve sonucunda yaşanan can kayıpları ile ilgili yol ve trafik güvenliği konusunda ihmalin olup olmadığı ile ilgili Meclis Araştırma Komitesinin Başkan ve Başkan Vekili seçimine ilişkin tezkeresi de okundu.

