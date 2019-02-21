CUMHURİYET MECLİS'İNDEN "KONSENSÜS" AÇIKLAMASI

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 08:48

Cumhuriyet Meclisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uluçay’ın, bu konuların “BM raporlarına da yansıdığını” söylediği de kaydedildi.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, konuyla ilgili açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhuriyet Meclis’ini kapalı oturumda bilgilendirmesi sonrası Sayın Cumhuriyet Meclisi Başkanımız Teberrüken Uluçay’ın basına yapmış olduğu açıklamada, basının öne çıkardığı ‘Meclis’te konsensüs var’ başlığından yola çıkarak bazı siyasi parti başkanlarımızın yaptığı yorumlar üzerine dün yapılan açıklamada haberin bütününde yer alan alt satırlarını ve detayını kamuoyumuzun dikkatine getirmek isteriz.

Sayın Meclis Başkanımız, yapmış olduğu açıklamada ‘Kıbrıs sorunu konusunda gelinen aşamada birçok noktada siyasi partilerin bir konsensüsü olduğunu’ belirtmiştir.

Sayın Başkanımız, açıklamasının devamında bu konsensüslerin neler olduğunu detaylandırmış ve bunları ‘siyasi eşitlik, sonuç odaklı görüşme, takvim dahilinde görüşmenin gündeme gelmesi ve ucu açık olmaması’ şeklinde açıklamış, bu konuların BM raporlarına da yansıdığını söylemiştir.

Açıklamanın tümü Cumhuriyet Meclisi’nin sosyal medya platformlarında dünden itibaren yayınlanmaktadır. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.”