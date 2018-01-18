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Danimarka’nın Midtjylland takımında forma giyen Filip Novak’la anlaştı

Süper Lig’de ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala Trabzonspor ile anlaşmaya varan Çek savunmacı Filip Novak İstanbul’a geldi.

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 18:56
Danimarka’nın Midtjylland takımında forma giyen Filip Novak’la anlaştı

Süper Lig’de ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala Trabzonspor ile anlaşmaya varan Çek savunmacı Filip Novak İstanbul’a geldi.

Trabzonspor’da hem stoper hem de sol bek oynayabilecek oyuncu arayışı son buldu. Bordo-mavililer, Danimarka’nın Midtjylland takımında forma giyen Filip Novak’la anlaştı.

Çek savunma oyuncusu, bordo-mavililere imza atmak için Türkiye’ye geldi. Bugün İstanbul’da sağlık kontrolünden geçecek olan Novak, daha sonra Trabzon’a gidecek.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Midtjylland formasıyla Danimarka liginde 16 maçta 3 gol attı. Novak, 12 kez Çek Milli Takımı’nın formasını giydi.

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