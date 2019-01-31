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DAÜ İLE RDÜ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Rauf Denktaş Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 15:37
DAÜ İLE RDÜ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile uzun yıllar DAÜ’ye hizmet veren RDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak imza koydu.

Protokol ile RDÜ’nün, DAÜ’nün deneyim ve bilgi birikiminden yararlanması, RDÜ’nün oluşumunda eğitim, araştırma ve hizmet konularında sağlam temeller oluşturulması, DAÜ’nün akreditasyonlar, araştırmalar, uluslararası tanınırlık ve veri tabanlarının oluşturulması konusunda edinmiş olduğu tecrübeleri RDÜ ile paylaşmasının amaçlandığı kaydedildi.

 

 

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