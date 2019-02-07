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DAÜ PER-SEN HEYETİ, UBP’Yİ ZİYARET ETTİ

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin KKTC devleti için önemli olduğunu burada atılacak her adıma, yapılacak her işe büyük titizlik gösterilmesi gerektiğini” belirtti.

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2019 Perşembe 19:18
DAÜ PER-SEN HEYETİ, UBP’Yİ ZİYARET ETTİ

UBP’den verilen bilgiye göre, DAÜ Personel Sendikası (DAÜ PER-SEN) Başkanı Erdal Altun beraberinde bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte bu sabah UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Altun ziyarette, üniversite tüzüğünde yapılmak istenen bir değişiklikle çalışanların maaşlarından kesintiye gidilmesinin planlandığını, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti ve UBP’den çalışanların haklarının korunması için destek talep etti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da konu üzerinde önemle duracaklarını belirtti ve önümüzdeki günlerde bir heyetle birlikte DAÜ’yü ziyaret edeceklerini söyledi.

 

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