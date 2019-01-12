"DAVASI DAVAMIZ, EMANETİ EMANETİMİZDİR"

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 20:32

Akça, tarihin içinde yürürken, tarihi yapan azmi ile Türk milletinin tarihinde yer alan büyük liderleri arasına, "Akdeniz'in doğusunda yeni bir Türk devletinin kurucusu" olarak ismini tescil ettiren Rauf Raif Denktaş'ı tanımak, anlamak ve yaptıklarını kavramanın kolay olmadığını söyledi.

Akça, yayımladığı mesajda, Kıbrıs'ın son yüz yıllık tarihini inceleyenlerin, Türklüğün Kıbrıs'ta verdiği mücadelede Rauf Raif Denktaş isminin hiç sönmeden ışıldayan bir yıldız gibi yükseklerde parıldadığını gördüklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinin bir asra yakın bölümü Rauf Denktaş'ın hayatı ile özdeşleştiğine işaret eden Akça, Rauf Denktaş'ın hayatını bilmeden, O'nu tanımadan Kıbrıs Türk mücadelesini tam olarak kavramak olanağı olmadığını vurguladı.

Akça şöyle dedi:

“Sömürge Yönetimi'nden, eşit kurucu ortaklığa dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Akritas planlarına dayalı Kanlı Noellere, Toplu katliam çukurlarından 20 Temmuz Barış Harekâtı'na, Barış Harekâtı'ndan Kıbrıs Türk Federe Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanan tarihi yolculuğun her zerresinde Rauf Raif Denktaş'ın mücadelesi ve katkısı vardır. Bu mücadele bitmemiştir.

Rauf Raif Denktaş; tarihi kişiliği ile Türklüğün Kıbrıs'taki mücadelesine ışık tutmakta, bayrak olmaktadır. Türklük dünyası ve Kıbrıs Türk'ü bu mücadeleden aldığı ilhamla devletini hep daha ileriye, bayrağını hep daha yükseklere taşımanın tarihi sorumluluğu ile karşı karşıyadır. Kıbrıs Türkleri bu mücadeleye sahip çıktıkları, Türkiye bu mücadeleye destek verdiği ölçüde Kıbrıs'taki Türk varlığı perçinlenecek, daha güzel yarınlara ve mutlu bir geleceğe yürüyecektir. Denktaş Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Liderinin çizdiği dava yolunda ilerlemeye devam edecektir.

Davası davamız, emaneti emanetimizdir. Saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Ruhu Şad Mekanı Cennet Olsun.”