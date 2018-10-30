“DAYATMALARI KABUL ETMEYECEĞİZ”

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 13:47

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, “ülkede yüzlerce işsiz öğretmen olduğunu, buna rağmen Türkiye’den öğretmen getirildiğini, Türkiye’den gelen 148 öğretmenin KKTC bütçesinden ödendiğini” söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma bütçesinin de KKTC bütçesinden ödendiğini savunan Elcil, “On aydan bu yana çalışanlardan kesilip savunma bütçesine ödenen miktar 300 milyon TL’yi aştı” ifadelerini kullandı.

Bu dayatmaları kabul etmeyeceklerini belirten Elcil, “eylem hakkımızı kullanacağız” uyarısında bulundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yazılı açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Dörtlü koalisyon hükümeti TC’nin uyguladığı ambargoya karşı bütçeyi denkleştirmeye çalışırken çalışanların ek-mesailerine, hayat pahalılığı ve ders yılı hazırlık ödeneklerine saldırırken, bir yandan da TC’nin memur ve öğretmenlerini de bizim bütçeden ödemeye devam etmektedir.

Yüzlerce işsiz öğretmen varken ülkemizde şu anda TC’den gelen 148 öğretmen görev yapmaktadır. Bu öğretmenleri Türkiye’den getirtip, çifte maaş ödeyen dörtlü hükümet TC’den gelen memurların maaşları yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma harcamalarını da ödemektedir.

Bu aşamada dörtlü koalisyon hükümetine sormak isteriz: Savunma bütçesini de maaş ücret ve hayat pahalılığı ödeneğinden kesip biz ödeyeceksek garantöre ne gerek vardır? Dörtlü hükümetin TC’nin sorumluluklarını çalışanların sırtına yıkan bu dayatmasını kabul etmediğimizi vurgular, her türlü demokratik ve hukuksal eylem hakkımızı kullanacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”