Ana Sayfa Dünya DEAŞ kiliseyi taradı

DEAŞ kiliseyi taradı

Mısır’ın başkenti Kahire’de kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 17:01
DEAŞ kiliseyi taradı
Mısır'da kiliseye saldırı: 10 Ölü

Mısır’ın başkenti Kahire’de kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

    Mısır'da kiliseye saldırı: 10 Ölü

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan bölgesinde bir Kıpti kilisesine silahlı saldırıdüzenlendi.

Mısır Sağlık Bakanlığıtarafından yapılan açıklamada, saldırıda biri saldırgan olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, kiliseye girmeye çalışan saldırganın vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ tarafından Mısır'daki Kıpti kiliselerine yönelik düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

Manisa'lı hemşirenin ölümü Hastane'yi yasa boğdu
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık