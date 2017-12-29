DEAŞ kiliseyi taradı

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 17:01

Mısır'da kiliseye saldırı: 10 Ölü

Mısır’ın başkenti Kahire’de kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan bölgesinde bir Kıpti kilisesine silahlı saldırıdüzenlendi.



Mısır Sağlık Bakanlığıtarafından yapılan açıklamada, saldırıda biri saldırgan olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Polis tarafından yapılan açıklamada, kiliseye girmeye çalışan saldırganın vurularak öldürüldüğü belirtildi.



Terör örgütü DEAŞ tarafından Mısır'daki Kıpti kiliselerine yönelik düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.